Как помощь спортивного врача пригодится при составлении плана тренировок?

Завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в беседе с Общественной Службой Новостей напомнил, что переход к более здоровому образу жизни - это всегда правильное решение. Если стоят конкретные цели (нарастить мышцы, сильно сбросить вес), то лучше составлять план тренировок с профессиональным тренером или спортивным врачом.

«Так, спортивный врач может подобрать правильную нагрузку, чтобы человек не заработал проблем со здоровьем и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы или опорно-двигательного аппарата во время своих занятий. У человека могут быть скрытые заболевания, которые способны проявиться при определенных нагрузках», - отметил специалист.

По словам Ачкасова, некоторым людям противопоказаны отдельные виды физических нагрузок. Например, пациентам с избыточным весом нельзя бегать из-за повышенной нагрузки на суставы - вместо бега подойдет плавание или велотренажер.