Между состояниями "человек здоров" и началом болезни есть "большая серая зона", когда организм подает сигналы о проблеме, однако они игнорируются. Об этом рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

"Вы начинаете сдавать анализы, бегать по профильным специалистам. Но лучше не становится, руки опускаются. Состояние ухудшается, а вместе с тем растет и недоверие к врачам", - отметила специалист.

Она объяснила, почему такие проявления во многих случаях игнорируются, в том числе врачами. На данном этапе анализы часто нет смысла сдавать, они могут ничего не показать, уточнила гастроэнтеролог. Но это тот самый момент, когда важно "поймать" сбой до возникновения болезни.

На что обратить внимание в первую очередь? Это утренняя усталость, тяжесть в теле, отеки, своего рода туман в голове.

"Когда просыпаешься - и уже будто прожила день", - подчеркнула врач.

Также речь идет о том, что у человека кожа становится сухой или, наоборот, жирной, нарушается сон, пока еще незначительно, ухудшается аппетит, иногда это чередуется со "зверским голодом".

Кроме того, меняется восприятие запахов, теряется концентрация внимания, усталость одолевает быстрее, чем раньше, происходят частые перемены настроения.