Холодец стал набирать популярность у американских поклонников ЗОЖ

В США недавно стал набирать популярность холодец, причем среди любителей здорового образа жизни и питания. ЗОЖников привлекло в холодце обилие коллагена в блюде. Американские журналисты отмечают, что его холодец стали значительно чаще заказывать в ресторанах. Причем многие из них предлагают свою авторскую версию этого блюда.

В беседе с корреспондентом 360.ru врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова отметила, что хоть холодец и правда богат коллагеном, но и злоупотреблять им тоже не стоит. Например, людям с повышенным уровнем мочевой кислоты он и вовсе противопоказан, так как классический холодец без желатина содержит много пуриновых оснований.

«Такая проблема касается, прежде всего, мужчин старше 35. Плюс это проблема у женщин, переступающих черту климакса. Повышенный уровень мочевой кислоты, который, собственно говоря, является предшественником камнеобразования в почках и такой болезни, как подагра. Это сейчас, увы, распространенная проблема», — говорит Белоусова.

