Как избежать мигрени: пять простых советов от врачей

Мигрень – это не просто головная боль, а состояние, способное надолго выбить человека из привычного ритма жизни. Нередко причиной приступов становятся не внешние факторы вроде погоды или стресса, а банальные, но легко исправимые привычки, связанные с положением тела во время сидения или сна. По мнению медиков, осанка и положение шеи играют ключевую роль в профилактике мигрени.

Есть пять научно обоснованных и практичных советов, которые помогут снизить частоту приступов.

1. Правильная осанка

Длительная работа за компьютером часто приводит к сутулости, напряжению мышц шеи и плеч, а также выдвижению головы вперед. Такое положение создает избыточную нагрузку на шейные мышцы и сосуды, что может провоцировать мигрень.

Рекомендация: Следите за прямой спиной, слегка сведенными лопатками и положением экрана монитора на уровне глаз. Использование эргономичного кресла с поддержкой поясницы также способствует поддержанию правильной осанки.

2. Подходящая подушка для комфорта шеи

Утренние мигрени могут быть связаны с неправильным положением шеи во время сна. Подушка, которая слишком высокая или, наоборот, слишком мягкая, может вызвать смещение шейных позвонков и сдавливание сосудов.

Рекомендация: Выбирайте подушку средней жесткости, которая обеспечивает естественный изгиб шеи. Ортопедические подушки часто являются отличным выбором, особенно для людей, страдающих от хронических болей и склонных к мигреням.

3. Упражнения для шеи

Мышцы шеи нуждаются в движении, особенно при сидячем образе жизни. Простые упражнения помогут улучшить кровоток и снять мышечные спазмы, являющиеся частыми триггерами мигрени.

Рекомендация: 2-3 раза в день выполняйте легкую разминку, включающую медленные наклоны головы вперед, назад и в стороны, а также круговые движения. Важно делать это без резких движений.

4. Самомассаж для расслабления

Массаж помогает снять мышечное напряжение и снизить уровень стресса – двух основных факторов, провоцирующих мигрень. Для этого не обязательно обращаться к специалисту.

Рекомендация: Ежедневно в течение 5-10 минут массируйте пальцами затылочную часть шеи и верхнюю часть плеч. Можно также использовать теннисный мяч, поместив его между шеей и стеной и слегка перекатывая.

5. Регулярные перерывы – залог здоровья

Непрерывная работа без перерывов ведет к перенапряжению мышц и снижению кровотока в шейной области. Даже самое удобное кресло не компенсирует длительное пребывание в одной позе.

Рекомендация: Каждые 30-40 минут вставайте из-за рабочего места, потягивайтесь и делайте несколько шагов. Такие перерывы полезны не только для профилактики мигрени, но и для общего состояния опорно-двигательного аппарата.

Заключение

Мигрень – это сигнал организма о дисбалансе. Внимательное отношение к своему телу и внесение простых изменений в образ жизни, особенно касающихся осанки и положения шеи, может существенно уменьшить частоту и интенсивность приступов. Эти советы служат эффективной профилактической мерой, дополняющей, но не заменяющей медицинскую помощь, сообщается в дзен-канале "Hi-Tech Mail".