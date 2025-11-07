Нужен ли спортивный врач при составлении программы тренировок

Все больше людей проявляют интерес к фитнесу и здоровому образу жизни. Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал стремление оздоровиться правильным решением. Для этого не нужны специальные знания, но если человек планирует достичь конкретных результатов, то можно воспользоваться помощью профессионального тренера или спортивного врача, сообщает «Общественная Служба Новостей».

Общие правила здорового образа жизни известны большинству людей: нужно больше двигаться, есть меньше жареного, мучного и сладкого и так далее. Но занятия спортом могут навредить, если формат и нагрузка не подходят организму.

Кроме того, некоторым людям противопоказаны упражнения из-за имеющихся заболеваний и особенностей организма. Так, при избыточном весе не рекомендуется заниматься бегом, поскольку возникает большая нагрузка на суставы. Спортивный врач позволит составить план тренировок, который принесет пользу и не вызовет осложнений.

Тренер подберет режим в зависимости от целей человека. Для поддержания формы нужен один подход, для избавления от лишнего веса другой, чтобы накачать мышцы третий. Что касается здорового питания, то здесь главное не впасть в фанатизм и не морить себя голодом.

