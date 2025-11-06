Нередко лишние килограммы — это вовсе не жир, а вода, которая по разным причинам задерживается в тканях. О том, как отличить отеки от лишнего веса и о каких проблемах со здоровьем они могут говорить, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Как объяснила врач, отек — это состояние, при котором в тканях скапливается избыточное количество жидкости. В норме вода в организме распределяется строго между сосудами, клетками и межклеточным пространством. Когда этот баланс нарушается, жидкость начинает выходить за пределы сосудов и задерживаться в тканях.

Причины этого состояния могут быть разными — от банального переедания соли до серьезных проблем со здоровьем. При этом важно понимать, что отек — это не самостоятельное заболевание, а симптом. Он сигнализирует врачу о том, что где-то в организме нарушилось равновесие между поступлением и выведением жидкости.

«В частности, отеки могут свидетельствовать о нарушениях работы сердца — кровь застаивается в нижних конечностях, и к вечеру ноги становятся тяжелыми, а обувь тесной. Проблемах с почками — жидкость не выводится должным образом, из-за чего чаще появляются утренние отеки под глазами. Снижении функции щитовидной железы (гипотиреозе) — отеки плотные, кожа становится бледной и прохладной, лицо приобретает «маскообразное» выражение. Гормональных колебаниях — например, перед менструацией или во время беременности», — рассказала врач.

Также, по ее словам, отеки могут образовываться из-за приема некоторых препаратов, таких как глюкокортикоиды, антидепрессанты и блокаторы кальциевых каналов.

Специалист отметила, что на первый взгляд отеки и лишний вес могут выглядеть одинаково — в обоих случаях происходит увеличение объема тела. Но есть несколько простых признаков, которые помогают отличить одно от другого:

Изменчивость в течение суток — при отеках объем тела может меняться: утром припухает лицо, вечером — ноги. Жировые отложения за день так не «двигаются».

Простая проверка пальцем — осторожно надавите на кожу голени или стопы: если осталась ямка, которая медленно расправляется, речь идет об отеке. При жировых отложениях кожа просто упругая.

Темпы набора веса — при отеках вес может «скакнуть» на 1–2 кг буквально за день-два. Жир так быстро не накапливается.

Ощущения - -при отеках часто ощущается тяжесть, распирание, одежда и обувь становятся тесными.

«Обратиться к специалисту нужно обязательно, если: отеки появляются без очевидной причины и сохраняются больше нескольких дней; вес увеличивается на 2–3 кг за короткий срок; есть одышка, слабость, учащенное сердцебиение; отеки плотные, не проходят даже после сна; уже есть диагноз заболеваний щитовидной железы, сердца или почек. Начать можно с терапевта, который направит к кардиологу, нефрологу или эндокринологу, в зависимости от предполагаемой причины», — посоветовала эндокринолог.

Кроме того, некоторые меры, которые можно предпринять самостоятельно, помогут уменьшить выраженность отеков и предотвратить их появление: следите за питьевым режимом; ограничьте потребление соли; больше двигайтесь; не принимайте мочегонные препараты без назначения врача.