Прием добавок и еще два способа получать больше витаминов

Нашу организму жизненно необходимы витамины для правильной работы и поддержания здоровья. Лучший способ их получить - здоровая диета. Однако если её недостаточно, то можно принимать и БАДы.

Разнообразная и красочная еда. Богатой питательными веществами диетой считается такая, при которой большая часть ваших потребностей в питательных веществах удовлетворяется за счёт 85% потребляемых калорий. Она включает ежедневное потребление овощей, фруктов, зёрен, белковых продуктов, молочных продуктов, масел. Также полезно добавлять в рацион разноцветные фрукты и овощи: в них много витаминов.

Продукты питания, соответствующие потребностям. Брокколи, например, может похвастаться витаминами А, С, К, калием, кальцием, железом, спаржа - витаминами А, С, Е, большей частью витаминов группы В, калием, медью, селеном, марганцем, курица содержит витамины B3, B6, B12 и D, магний, калий, фосфор, яйца - витамины A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12, холин, крестоцветные овощи - витамины С, Е, К, В9, кальций, калий, селен, ягоды - витамины C, K, E, B6, B9, калий, молоко - витамины B3, B5, B12, может быть обогащено витаминами A и D, цитрусовые - витамины С, В1, В3, В6, В9, калий, кальций, магний, фосфор, медь.

© SARINYAPINNGAM / Getty Images

Добавки. Они выпускаются в форме таблеток, капсул, порошков и жевательных конфет. Они дают необходимое количество веществ, если вы не можете их получить из пищи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.