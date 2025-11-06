Назван самый полезный для здоровья чай

Диетологи сходятся во мнении, что все сорта чая полезны для организма человека. Однако больше всего преимуществ даёт всё-таки зелёный чай.

Синди Чоу, зарегистрированный диетолог и основатель The Sound of Cooking, отмечает, что зелёный чай в целом изучался более подробно, чем другие сорта. Это даёт нам более веские доказательства его полезных свойств.

В зелёном чае много антиоксидантов - веществ, способных нейтрализовать свободные радикалы, нестабильные молекулы, повреждающие клетки. Это L-теанин и группа флавоноидов - эпигаллокатехин галлат (EGCG).

По словам Мэгги Мун, доктора наук, доктора медицинских наук, главное преимущество для здоровья зелёного чая заключается в улучшении здоровья мозга. Согласно обзору 2017 года, этот чай влияет на тревожность, память, внимание, а исследование 2025 года показало, что у пожилых, которые регулярно пьют зелёный чай, наблюдается меньше поражений мозга, связанных с деменцией.

Может распространяться польза зелёного чая и на сердечно-сосудистую систему. Результаты исследований показали, что употребление этого чая может снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или «плохого») и общего холестерина. Правда, чёрный чай обладает аналогичными свойствами.

