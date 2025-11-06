Необъяснимые изменения веса и другие признаки, что вам пора сдавать кровь

Регулярный анализ крови - один из самых простых и эффективных способов раннего выявления проблем со здоровьем. Например, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Вот какие признаки указывают на то, что вам нужно как можно скорее сдать кровь на анализ.

Внезапные и необъяснимые изменения веса. Быстрый и неожиданный набор веса может указывать на нарушение работы щитовидной железы или на гормональный дисбаланс. Также это может быть задержка жидкости из-за проблем с сердцем, почками или печенью. Внезапная потеря веса на 5% или более от массы тела в течение 6–12 месяцев может быть признаком проблем с обменом веществ, эндокринной системой или желудочно-кишечным трактом. Если это сопровождается сильной усталостью, потерей аппетита, учащённой дефекацией или диареей, обратитесь как можно скорее за медицинской помощью.

Крайне сильная усталость. Постоянная усталость может быть признаком анемии, гипотиреоза (когда щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов), некоторых видов рака, аутоиммунных заболеваний, болезней сердца, диабета, синдрома обструктивного апноэ сна.

Сильная жажда и частое мочеиспускание. Это характерные признаки повышенного уровня сахара в крови. Для подтверждения диагноза диабета врач может назначить вам анализы. Также эти симптомы могут указывать на проблемы с предстательной железой.

Лёгкое образование синяков и кровотечений. Здесь речь может идти о проблемах с тромбоцитами. Они также могут вызвать сильную усталость, обильные менструации, кровь в стуле или моче, частые кровотечения из дёсен или носа, небольшие красные пятна на коже.

Выпадение волос. Две распространённые причины этого - гормональный дисбаланс и низкий уровень железа.

Постоянное ощущение жара или холода. Если вы по сравнению с остальными часто чувствуете себя необычно холодно или жарко, возможно, у вас слишком низкий уровень железа, менопауза или гипертиреоз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.