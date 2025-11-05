Как снять головную боль за четыре минуты без таблеток

Хирург рассказал, как снять головную боль за 4 минуты без таблеток

С головной болью можно эффективно бороться без лекарств с помощью точечного массажа. Такую технику в беседе с NEWS.ru раскрыл преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

© Global Look Press

По словам специалиста, точечный массаж способен активировать нейрорецепторы, находящиеся под кожей, что помогает снять болевой синдром.

«Он выполняется мягкими нажатиями или круговыми движениями в определённых точках на голове, руках и ногах. Перед массажем кожу нужно немного разогреть лёгкими поглаживаниями», — пояснил хирург.

Эксперт выделил несколько ключевых зон для воздействия:

  • височная область — помогает при мигрени;
  • затылочная часть — снимает боль, вызванную остеохондрозом;
  • точка у основания первого шейного позвонка — эффективна при мигрени;
  • верхние углы бровей — помогают при болях в области носа и заложенности пазух.

Умнов подчеркнул, что массаж должен выполняться без резких движений и занимать не более четырёх минут.