Как снять головную боль за четыре минуты без таблеток

С головной болью можно эффективно бороться без лекарств с помощью точечного массажа. Такую технику в беседе с NEWS.ru раскрыл преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, точечный массаж способен активировать нейрорецепторы, находящиеся под кожей, что помогает снять болевой синдром.

«Он выполняется мягкими нажатиями или круговыми движениями в определённых точках на голове, руках и ногах. Перед массажем кожу нужно немного разогреть лёгкими поглаживаниями», — пояснил хирург.

Эксперт выделил несколько ключевых зон для воздействия:

височная область — помогает при мигрени;

затылочная часть — снимает боль, вызванную остеохондрозом;

точка у основания первого шейного позвонка — эффективна при мигрени;

верхние углы бровей — помогают при болях в области носа и заложенности пазух.

Умнов подчеркнул, что массаж должен выполняться без резких движений и занимать не более четырёх минут.