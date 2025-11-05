Лучшие продукты для поддержания иммунитета в конце осени

Осенью многие начинают чувствовать усталость и упадок сил, это объясняется тем, что организм перенастраивается на новый сезон. О том, какие продукты помогут поддержать энергию и укрепить иммунитет, в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина.

Она отметила, что основой крепкого здоровья является сбалансированное питание, поэтому в рационе должны быть сезонные овощи, которые богаты антиоксидантами. С помощью них организм сможет бороться со свободными радикалами и поддерживать иммунную защиту.

Также важны кисломолочные напитки и ферментированные продукты - они приносят пользу микрофлоре кишечника.

"Квашеная капуста - один из лучших осенних суперфудов. Она содержит пробиотики и витамин С, которые способствуют укреплению иммунитета", - добавила Хайкина.

Еще в меню стоит включать ягоды: малину, чернику и клюкву. Для здоровья сердца и сосудов будут полезны источники омега-3 жирных кислот: грецкие орехи, рыба, рапсовое и льняное масло.

Что касается фруктов, то эксперт посоветовала выбирать айву, грушу и гранат. Например, последний особенно богат антиоксидантами, которые помогают быстрее адаптироваться к сезонным нагрузкам.

При этом, подчеркнула Хайкина, не менее важен подход к еде, поэтому стоит сделать из приема пищи приятный ритуал.

"Начните утро с теплого напитка из айвы с медом и корицей, на обед приготовьте салат с квашеной капустой и льняным маслом, а на ужин - запеченную грушу с йогуртом и орехами", - рекомендовала она.

Врач также напомнила, что забота об иммунитете - это не временная мера, а постоянная привычка. По ее словам, необходимо постепенно вводить новые полезные продукты, пробовать разные сочетания и наблюдать, как меняется самочувствие.