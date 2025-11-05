Селен — это один из тех микроэлементов, о которых говорят редко, но их роль в организме невозможно переоценить. Этот минерал, названный в честь греческой богини Луны (Selene), играет ключевую роль в поддержании иммунитета, защите клеток от окислительного стресса и обеспечении правильной работы щитовидной железы. Однако его дефицит может привести к серьезным последствиям, особенно для тех, кто придерживается растительной диеты. Давайте разберемся, почему селен так важен, как распознать его недостаток и какие продукты помогут восполнить его уровень.

Что такое селен и зачем он нужен?

Селен — это микроэлемент, который содержится в организме в небольших количествах, но выполняет жизненно важные функции. Он концентрируется в печени и щитовидной железе, а его основная роль заключается в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Основные функции селена:

Поддержка иммунной системы. Селен стимулирует выработку белых кровяных телец, укрепляя защитные силы организма против вирусов и бактерий. Антиоксидантная защита. Минерал нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы старения и защищая ткани от повреждений. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Селен помогает предотвратить образование атеросклеротических бляшек, снижая риск инфарктов и инсультов. Поддержка щитовидной железы. Селен входит в состав селенопротеинов, которые защищают клетки щитовидной железы и регулируют выработку гормонов. Детоксикация организма. Минерал помогает выводить тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, снижая их токсическое воздействие.

Кто в группе риска дефицита селена?

Хотя дефицит селена встречается редко, некоторые группы людей более подвержены его недостатку:

Вегетарианцы и веганы, так как основные источники селена — продукты животного происхождения.

Люди с нарушением всасывания питательных веществ из-за заболеваний кишечника.

Пожилые люди, особенно старше 90 лет.

Пациенты на парентеральном питании, которые получают питательные вещества внутривенно.

Симптомы дефицита селена

Недостаток селена может проявляться по-разному:

Ослабление иммунитета и частые инфекции.

Усталость и слабость мышц.

Проблемы с щитовидной железой.

Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Преждевременное старение и снижение когнитивных функций.

Суточная норма селена

Рекомендуемая суточная норма селена зависит от возраста:

Дети до 3 лет: 20 мкг.

Дети 4–8 лет: 30 мкг.

Дети 9–13 лет: 40 мкг.

Подростки и взрослые: 55 мкг.

Беременные и кормящие женщины: 60–70 мкг.

Важно помнить, что избыток селена также вреден и может вызывать тошноту, головокружение и другие симптомы.

Лучшие источники селена

Селен содержится в различных продуктах, но его количество зависит от состава почвы, на которой они выращены. Вот основные источники:

Бразильские орехи. Всего 6–8 орехов содержат 544 мкг селена, что делает их лучшим источником этого минерала.

Морепродукты. Тунец (92 мкг на 85 г), лосось (40–65 мкг на 85 г) и другие виды рыбы богаты селеном.

Мясные продукты. Свинина, говядина, курица и индейка содержат от 22 до 42 мкг селена на 85 г.

Яйца и молочные продукты. Одно яйцо содержит около 20 мкг селена, а 250 г творога — столько же.

Растительные источники. Рис, грибы и некоторые злаки также содержат селен, но его количество зависит от почвы.

Нужно ли принимать добавки с селеном?

В большинстве случаев достаточно получать селен из пищи. Однако при подозрении на дефицит стоит проконсультироваться с врачом. Специалист может назначить анализы и подобрать подходящую дозировку добавок, чтобы избежать передозировки.