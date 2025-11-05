Врач предупредил об особой опасности клубники

Клубника может быть опасна для здоровья, предупредил эксперт в области общественного здравоохранения, врач Дэвид Сеспедес. Об особой опасности этой ягоды он поговорил с Mirror.

По словам специалиста, в клубнике накапливается больше пестицидов, чем в любых других плодах, при этом большинство людей считают, будто достаточно просто промыть ее водой.

«Самая распространенная ошибка — поставить их на пять секунд под кран и подержать потом влажными в холодильнике. Это не удалит осадок и, кроме того, они гораздо быстрее испортятся», — предостерег Сеспедес.

Для снижения количества пестицидов в клубнике он порекомендовал после мытья замочить ягоды на 10 минут в воде с добавлением соли или трехпроцентного уксуса. Затем следует высушить клубнику и хранить ее в хорошо проветриваемом контейнере.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова предупредила о вреде мороженого из магазина. По словам врача, магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты.