Назван способ взбодрить организм после праздников

© Вечерняя Москва

Холодная и теплая вода отлично тренирует сосуды, а также придает организму бодрость. Об этом рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

— Хороший способ помочь взбодриться и потренировать периферические сосуды — контрастный душ. Чередование теплой и прохладной воды улучшает кровоснабжение тканей, тонизирует мышцы, — отметила она.

Эксперт также отметила полезность различных витаминов и добавок. Несмотря на это, они не являются панацеей.

— После праздничных излишеств организму часто не хватает группы B, магния и витамина C, особенно если было много алкоголя и сладкого. Однако принимать витамины лучше не «наугад», а после консультации с врачом и анализа крови, — цитирует врача РИАМО.

До этого Демьяновская утверждала, что стресс может привести к синдрому раздраженного кишечника, ухудшению состояния кожи, выпадению волос, если состояние перерастает в фоновое.

Иногда влиться в рабочий процесс после праздников довольно сложно. Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как сделать это «безболезненно».