Эксперты рассказали россиянам о правильной подготовке к магнитным бурям

В ноябре 2025 Землю ждут активные магнитные бури – ученые уже фиксируют рост колебаний магнитного поля. Особых медицинских инструкций во время магнитных бурь нет, все сводится к обычным правилам здорового образа жизни.

В дни, когда бушует стихия, важно немного позаботиться о себе и посвятить время отдыху. Побольше сна, меньше дел, никаких тяжелых тренировок или изматывающих задач. Давайте организму отдых, а также не забывайте про лекарства, которые ранее назначил врач.

Вместе с тем эксперты рассказали, чего лучше избегать в рационе во время магнитных бурь. Соленая и острая еда, жирные или тяжелые блюда – все это добавит лишней нагрузки. Алкоголь и кофеин в такие дни лучше убрать, ведь они могут прилично нагрузить нервную систему. Об этом пишет издание "Город55".