Действительно ли кальций из молочных продуктов укрепляет кости

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что представление о молочных продуктах как главном источнике микроэлементов для крепких костей давно устарело. Она пояснила, что кальций из молока, сыра и творога — лишь часть необходимого для здоровья костей комплекса, и без витамина D и правильного образа жизни минерал усваивается плохо.

По словам эксперта, белок формирует основу костной ткани, а избыток кофе, соли и алкоголя мешает усвоению кальция и ускоряет его выведение. Суточная норма для взрослого человека составляет около 1000 миллиграммов, а после 60 лет — до 1200 миллиграммов, но важна не только доза, но и способ усвоения.

Тананакина подчеркнула, что самыми богатыми источниками кальция остаются твердые сыры, такие как пармезан, голландский и швейцарский, однако их калорийность и насыщенные жиры требуют умеренности. Молоко и творог содержат меньше кальция, но усваиваются лучше, а среди растительных источников эксперт выделила кунжут и бобовые, среди животных — консервированные сардины.

Она добавила, что для защиты костей важно сочетать питание с белками, рыбой, орехами и овощами, получать солнечный свет для синтеза витамина D, поддерживать умеренную физическую активность, достаточный отдых и минимизировать вредные привычки. По мнению специалиста, только комплексный подход обеспечивает здоровье костей и снижает риск остеопороза, передает Life.ru.

