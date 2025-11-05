Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

Микротрещины в кухонных разделочных досках — это благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, включая кишечную палочку. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основная проблема пластиковых досок заключается в их постепенном износе. В процессе нарезки продуктов, особенно острыми ножами, на поверхности образуются микроскопические царапины и борозды. Эти повреждения становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, включая кишечную палочку и сальмонеллу», — сказала Золотарева.

Исследования подтверждают, что бактерии могут оставаться в глубоких царапинах пластиковой доски даже после тщательного ополаскивания, добавила она.

«При выборе разделочной доски важно обращать внимание на маркировку и выбирать изделия, предназначенные специально для контакта с пищевыми продуктами», — Мария Золотарева

доцент РТУ МИРЭА.

Доски из меламина не рекомендуется применять для нарезки продуктов с высокой кислотностью или для горячих блюд, так как при таком контакте из них может выделяться формальдегид, сообщила специалист, пояснив, что он является токсичным для организма человека и его содержание подлежит строгому гигиеническому нормированию.

«Разделочные доски из полипропилена или полиэтилена высокого давления считаются более безопасными по сравнению с меламиновыми аналогами. При правильном уходе лучшие гигиенические характеристики демонстрируют деревянные или стеклянные поверхности», — Мария Золотарева, доцент РТУ МИРЭА.

Для минимизации рисков она посоветовала использовать отдельную доску для сырого мяса, овощей и хлеба. Кроме того, необходима своевременная замена кухонной утвари при появлении глубоких повреждений — сильно порезанная доска теряет свои защитные свойства независимо от качества материала, уточнила Золотарева.