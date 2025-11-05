Врач рассказала об эффективных способах улучшить сон пожилым людям

Сомнолог и кардиолог сети клиник «Семейная» Ксения Семченко объяснила, что с возрастом качество сна ухудшается — он становится поверхностным и прерывистым. Особенно сокращается фаза глубокого сна, отвечающая за восстановление организма, из-за чего даже после долгого отдыха пожилые люди часто не чувствуют себя бодрыми.

Врач отметила, что хроническое недосыпание может привести к ослаблению памяти, риску деменции, нарушению обмена веществ и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Оно также повышает вероятность падений, депрессии и социальной изоляции. Поэтому, подчеркнула Семченко, качественный сон напрямую влияет на продолжительность и качество жизни.

Специалист советует соблюдать «гигиену сна»: ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне темноту, тишину и прохладу, а кровать использовать только для сна. Она также рекомендовала умеренные физические нагрузки в течение дня и отказ от кофеина, алкоголя и плотных ужинов по вечерам.

Кроме того, врач посоветовала проводить больше времени на дневном свете, а вечером уменьшать освещение и ограничивать использование гаджетов. По ее словам, внимание к гигиене сна и своевременная медицинская помощь помогут пожилым людям сохранить ясность ума и активность, передает Life.ru.

