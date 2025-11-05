Кому нельзя киви

Киви может представлять опасность для ряда людей, сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Высокая кислотность этого продукта может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно у людей с гастритом и язвенной болезнью», – рассказала она в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что киви может вызвать и реакцию у аллергиков. Для человека максимальная доза киви – 1-2 плода в день.

Ранее «СП» сообщала о том, что какая еда очищает кишечник, убирая самый опасный холестерин, объяснили врачи.

Последние новости и все самое важное о медицине и здравоохранении, - в теме «Свободной Прессы».