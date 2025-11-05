Названы проверенные средства от ожирения

Лучше всего с лишним весом помогают справиться физическая нагрузка и рациональное питание, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава

Единственным средством от ожирения является комплекс, включающий в себя рациональное питание, физическую активность и регулярные медосмотры. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева.

"В 90% случаев ожирение является алиментарным, то есть обусловленным дисбалансом между поступлением и затратой калорий. Таким образом, главными драйверами пандемии ожирения остаются изобилие высококалорийных продуктов, их легкая доступность и агрессивное продвижение на потребительском рынке, усугубляемые снижением физической активности на фоне урбанизации. В этом плане единственной проверенной "вакциной" от ожирения является комплекс поведенческих стратегий, включающий рациональное питание, систематическую физическую активность и регулярные медицинские осмотры для отслеживания состояния организма", - сказала она.

Мокрышева уточнила, что около 10% случаев ожирения связаны с генетической предрасположенностью, но и наличие "гена ожирения" - не приговор, это фактор риска, которым можно управлять. Такая предрасположенность модулируется образом жизни, особенно в детском возрасте. Доказано, что регулярные и умеренные кардионагрузки способны снизить ее влияние.

"Это открывает новые возможности для разработки превентивных стратегий для групп повышенного риска", - подчеркнула врач.

По ее словам, в борьбе с ожирением у россиян призваны помочь реализуемые в стране меры и проекты, включающие просветительские инициативы, популяризацию принципов рационального питания и физической активности. А также меры, ограничивающие пагубное влияние агрессивного маркетинга вредных продуктов на пищевое поведение.