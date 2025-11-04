Как снизить частоту головных болей: пять простых правил

С головной болью сталкивались многие, однако порой она сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем. Что нужно делать, чтобы снизить частоту подобных недомоганий, рассказала доцент кафедры семейной медицины и внутренних болезней Северного ГМУ Минздрава России Нина Хасанова, ее слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По словам специалиста, существует несколько видов головных болей.

Первое - это мигрень: сильная, пульсирующая боль, обычно с одной стороны головы. Часто мигрень сопровождается тошнотой, свето- и звукобоязнью.

Вторая разновидность - головная боль напряжения. Это ощущение "обруча" вокруг головы, обычно умеренной интенсивности. Такая боль возникает из-за стресса, длительного напряжения мышц шеи и плеч.

Еще один вид головной боли - кластерная - чаще встречается у мужчин. Она возникает сериями (кластерами). Это резкая, жгучая боль вокруг одного глаза или в височной области.

Как правило, головная боль проходит после отдыха или приема обезболивающего.

Чтобы снизить частоту таких недомоганий, соблюдайте пять простых правил:

соблюдайте режим питания, сна и бодрствования;

избегайте чрезмерного стресса;

пейте достаточно воды;

ограничьте кофеин и алкоголь;

регулярно занимайтесь посильной физической активностью.

Эксперт советует вести дневник головной боли. В нем надо отмечать дату, когда болела голова, длительность и интенсивность боли, провоцирующие факторы. Также запишите в дневнике, какие препараты вы принимали. Все это пригодится, когда вы обратитесь к врачу для подбора оптимальной терапии.

Порой головная боль может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Необходимо немедленно обратиться к специалисту, если недомогание сопровождают лихорадка, необъяснимая потеря веса, резкое ухудшение зрения (в том числе двоение в глазах или выпадение части полей зрения, искры и рябь в глазах), одностороннее покалывание в теле или речевые расстройства.