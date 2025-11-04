Чем полезна Маласана и как ее выполнять

Маласана – поза гирлянды в йоге. Она не относится к базовым комплексам и требует предварительной подготовки. Регулярная практика позволит выполнять её с лёгкостью.

Рассказываем подробнее, как правильно и безопасно входить в асану.

Суть и особенности асаны

Иван Ганин, инструктор йоги высшей международной категории, член Федерации йоги России:

«Маласана оказывает сильное воздействие на всю нижнюю часть тела».

«Мала» в переводе с санскрита означает «гирлянда» или «бусина». Почему это название закрепилось, не совсем понятно. Есть мнение, что поза визуально похожа на бусину, или положение ног напоминает свисающую с шеи гирлянду.

Также, вероятно, изначально Маласана выполнялась с согнутой к полу спиной, в таком виде тело человека действительно становится похоже на бусину. В современной йоге под Маласаной подразумевают положение, когда макушка направлена вверх.

Эта асана очень эффективна как разогревающее и подготовительное упражнение перед освоением поперечного шпагата. Особое воздействие поза оказывает именно на нижнюю часть тела.

Польза асаны:

укрепление мыщц ног, от икр до ягодиц;

устранение зажимов и раскрытие тазобедренного сустава;

улучшение кровообращения тазового дна;

растяжка приводящих мышц бедра;

укрепление мышц пресса и спины;

развитие гибкости и баланса;

улучшение осанки.

Противопоказания

Осваивать асану следует постепенно, особенно если у вас есть зажимы в области таза. При заболеваниях тазобедренных суставов, опущении органов малого таза, а также при наличии травм коленей и голеностопа, проблем с суставами и связками нижней половины тела выполнять позу не стоит вовсе. Не рекомендуется выполнять Маласану и во время беременности.

Как выполнять асану Маласана правильно?

Перед выполнением Маласаны следует сделать разминку всего тела. Для этого подойдут суставная гимнастика и серия из более лёгких асан. Покажем один из вариантов такой короткой практики.

Подготовительные упражнения

Утката конасана или поза Богини

Техника выполнения

Расставьте ноги широко. Выпрямите спину. Стопы разверните наружу.

Согните колени и присядьте. Упритесь ладонями в бедро чуть выше колена. Важно, чтобы руки не сгибались в локтях, а служили как бы распорками.

Таз направляйте вниз, а макушкой тянитесь вверх и вперёд.

Старайтесь достигнуть положения, где бёдра параллельны полу.

В нижней точке постарайтесь расслабить приводящие мышцы бёдер и повиснуть на руках.

Удерживайте асану 30-40 секунд.

Скандасана или боковой выпад

Техника выполнения

Расставьте ноги максимально широко. Стопы разверните наружу.

Присядьте на одну ногу. Вторую вытяните в сторону и поставьте на пятку. Согнутая нога должна стоять на полной ступне.

Обопритесь ладонями перед собой. И одним локтем упритесь в согнутое бедро, немного отводя ногу в сторону. Следите за ощущениями в согнутом колене.

Спина должна быть прямой. Макушкой тянитесь вверх и вперёд.

Удерживайте асану 30-40 секунд, затем повторите на другую сторону.

4 варианта выполнения Маласаны

Маласана в высокой позиции

Техника выполнения

Расставьте ноги чуть шире плеч. Стопы разверните наружу.

Наклонитесь вперёд, возьмитесь ладонями за голени. Локтями упритесь в верхнюю часть икроножных мышц или колени.

Опустите таз вниз, насколько позволяет уровень гибкости. Сохраняйте прямую спину.

Немного надавливайте локтями на ноги. Взгляд направьте вперёд.

Удерживайте асану 30-40 секунд.

Маласана

Техника выполнения

Расставьте ноги чуть шире плеч. Стопы разверните наружу.

Наклонитесь вперёд, упритесь локтями во внутреннюю поверхность коленей. Ладони сложите в «Намасте».

Присядьте, раздвигая локтями колени в стороны. Спина должна быть прямая.

Тянитесь тазом вниз, а макушкой – наверх. Пресс должен быть в тонусе. Плечи – раскрыты и опущены.

Колени и пальцы ног должны быть направлены в одну сторону.

Удерживайте асану 30-40 секунд.

Маласана силовая

Техника выполнения

Выполните Маласану, как описано выше.

Затем вытяните руки перед собой. Это добавит силовой элемент. В этой вариации мышцы пресса и спины получают бо́льшую нагрузку.

Удерживайте асану 30-40 секунд.

Маласана с отягощением

Техника выполнения

Эти асаны подойдут для опытных практиков и тех, кто любит интенсивные нагрузки.

При выполнении позы гирлянды допускается использование дополнительного веса, что позволяет включить в работу верхнюю часть тела и повысить эффективность всего упражнения.

В руки можно взять гантель или гирю.

Удерживайте асану 30-40 секунд.

Очень важно обращать внимание на ощущения в коленях. Колени – это особая точка внимания в Маласане, так как при недостаточной гибкости в тазобедренных суставах тело будет пытаться компенсировать это за счёт проворота в коленях. Это очень травмоопасно.

Если у вас появились некомфортные ощущения в коленных суставах, особенно резкие боли, следует немедленно прекратить упражнение. Чтобы этого избежать, необходимо укреплять связки и мышцы вокруг коленной чашечки и одновременно растягивать мышцы таза. Этот процесс постепенный и длительный, не следует его торопить.

Любая асана требует постепенного погружения и долгих практик. Помните, что йога – не про быстрый результат, она про постижение себя и своего тела.