Главные принципы вечернего питания для крепкого сна

То, что человек ест на ужин, влияет не только на пищеварение, но и на качество сна, считает гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Главные принципы вечернего питания, которое поможет обеспечить крепкий сон, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению врача, ужин должен быть легким и сбалансированным. Оптимально, чтобы блюда и напитки были теплыми: холодная пища раздражает желудок и мешает расслаблению. При этом сладостей и напитков с кофеином вечером следует избегать.

«Избыток сахара и стимуляторов повышает уровень кортизола и мешает расслаблению. Даже одна порция кофеина за шесть часов до сна может сократить фазу глубокого сна на 15-20 процентов», — уточнила гастроэнтеролог.

Также, чтобы хорошо спать ночью, важно не переедать и не ложиться в постель голодным.

Тем, кто тренируется по вечерам, Чистик посоветовала выбирать на ужин легкие блюда с белком и углеводами: творог с фруктами, омлет, рыбу с овощами или запеканку. Тем же, кто поздно возвращается с работы, она порекомендовала разделить ужин на два приема: перекус в начале вечера и легкую еду за час до сна. Во время перелетов, особенно при смене часовых поясов, ужин лучше делать максимально простым — салат, нежирная рыба, немного орехов.

«Последний стакан воды стоит выпить за 1-1,5 часа до сна, чтобы избежать пробуждений. После тренировки или сауны допустимо небольшое количество воды (100-150 миллилитров) перед сном, если ощущается жажда. Полное ограничение жидкости не нужно — важно сохранять баланс», — добавила врач.

