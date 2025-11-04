Почему под глазами появляются темные круги и что с этим делать

Темные круги под глазами — это проблема, знакомая многим. Они могут появляться после бессонной ночи или в период болезни, и зачастую это не вызывает особых вопросов. Однако, иногда темные круги возникают без видимой причины, и тогда люди начинают задаваться вопросом: как же с ними справиться раз и навсегда?

Мария Молоствова, эксперт по биохакингу рассказала RuNews24.ru о причинах появления темных кругов вокруг глаз и возможных способах их устранения.

Основные причины появления темных кругов

Эксперт пояснила, что темные круги под глазами могут быть результатом различных факторов:

Усталость. Нехватка сна и перенапряжение могут существенно сказаться на состоянии кожи вокруг глаз. Нехватка жидкости. Обезвоживание приводит к тусклости кожи и усиливает видимость вен под ней. Фактор времени, проведённого за экраном. Долгое сидение перед компьютером или гаджетами может вызывать утомление глаз и темные круги. Проблемы со здоровьем. Хронические заболевания, такие как болезни печени, могут также провоцировать появление кругов.

«Темные круги под глазами часто указывают на то, что организму не хватает чего-то важного, будь то вода или определенные витамины. Здоровый образ жизни играет ключевую роль в поддержании привлекательного внешнего вида», — пояснила эксперт.

Справиться с темными кругами можно несколькими способами:

1. Улучшение качества сна

Самый простой и эффективный способ избавиться от темных кругов — это хороший сон. Следите за режимом, старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Обеспечьте себе комфортные условия для сна и проведите время на свежем воздухе.

2. Увлажнение организма

Недостаток жидкости в организме — одна из причин появления темных кругов. Увлажнение может улучшить циркуляцию крови и состояние кожи. Пейте больше чистой воды, а не чая или кофе. Также свежие соки, такие как огуречный или сельдереевый, могут быть полезны.

3. Введение в рацион полезных добавок

Некоторые добавки могут помочь улучшить состояние кожи и снизить видимость темных кругов:

Альфа-липоевая кислота

Витамины группы B

Витамин C в форме Ester-C

Спирулина

Цинк

«Перед тем как начинать прием каких-либо добавок, я всегда рекомендую проконсультироваться с врачом. Каждому человеку подходят свои дозировки и комбинации», — добавляет Мария Молоствова.

4. Здоровое питание

Разнообразьте свой рацион свежими фруктами и овощами, особенно теми, которые содержат большое количество антиоксидантов. Это поможет улучшить общее состояние здоровья и, как следствие, кожи.

5. Избегайте токсичных веществ

Старайтесь избегать алкоголя, наркотиков и химических веществ, которые могут негативно влиять на печень и общую детоксикацию организма.

Темные круги под глазами — это признак того, что что-то не в порядке в организме. Решение проблемы может заключаться как в изменении образа жизни, так и в более глубоком подходе к здоровью. Помните, что каждый случай индивидуален, и лучше всего проконсультироваться с медицинским специалистом. Следуя простым рекомендациям и уделяя внимание своему здоровью, вы сможете значительно улучшить свое самочувствие и внешний вид, избавившись от темных кругов под глазами.