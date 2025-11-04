Почему не стоит заправлять кровать утром после сна

Доктор предупреждают, что заправлять постель сразу после подъема может быть опасно для здоровья. Дело в том, что во время сна человеческое тело выделяет пот, который, скапливаясь в постели под одеялом, создает благоприятную среду для микроорганизмов.

© Вечерняя Москва

Пылевые клещи, которые питаются частичками кожи, в таких условиях могут многократно размножаться Это в свою очередь грозит развитием аллергических реакций, дерматита и даже астмы.

Для минимизации этих рисков рекомендуется как минимум в течение часа после пробуждения оставлять одеяло откинутым, а окно приоткрытым, чтобы постель могла проветриться. После этого постельное белье можно заправлять, передает Telegram-канал Shot.

Эндокринолог Зухра Павлов отметила, что недостаточное потребление воды после утреннего пробуждения может негативно сказаться на здоровье, поэтому первый стакан воды рекомендуется выпивать еще в постели.

Диетолог Елена Соломатина ранее отметила, что хоть многие привыкли начинать утро с чашечки ароматного кофе, однако эта традиция может принести немало вреда здоровью.

Врач-кардиолог Хосе Абельян также призвал отказаться от употребления бодрящего напитка с молоком, потому что эта популярная добавка уничтожает его пользу.