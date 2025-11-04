Топ-6 продуктов для укрепления зубов

Состояние зубов напрямую зависит от рациона, а некоторые продукты способны естественным образом укрепить эмаль. Об этом в беседе с Life.ru рассказал лучший гигиенист России 2025 года по версии STARTSMILE TOP, стоматолог Евгений Прокопенко.

Специалист перечислил шесть ключевых категорий продуктов для здоровья полости рта.

Твёрдые овощи и фрукты (яблоки, морковь, сельдерей). Они работают как природная щётка, механически очищая зубы от налёта во время жевания. Зелёные овощи (шпинат, брокколи). Богаты кальцием и витаминами группы B, которые укрепляют не только эмаль, но и дёсны. Орехи и семена. Являются ценным источником фосфора, необходимого для прочности зубной ткани. Белковая пища (рыба, яйца, бобовые). Насыщают организм белком и минералами, способствующими плотности эмали. Жирная рыба и яичные желтки. Содержат витамин D, который критически важен для усвоения кальция. Без него кальций не будет полноценно использоваться организмом.

Особое внимание Прокопенко уделил напиткам. Слишком горячие или холодные могут вызывать микротрещины, а сладкие и кислые — деминерализацию. Самый безопасный вариант — обычная вода или травяной чай комнатной температуры, пояснил стоматолог.