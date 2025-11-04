Первое, второе и компот: диетолог развенчал популярный миф

Традиционные советские обеды, состоявшие из «первого, второго и компота», утратили свою актуальность для большинства современных людей.

По словам клинического психолога и специалиста по пищевому поведению Ольги Хафизовой, такие рекомендации ранее были обусловлены необходимостью обеспечить энергией работников с высокой физической нагрузкой. Однако в настоящее время их значимость существенно снизилась.

Она рассказала в беседе с Ufa1, что потребление супов больше не считается обязательным для поддержания здоровья. Отсутствие первых блюд не оказывает влияния на работу желудочно-кишечного тракта. Супы остаются полезными только для людей с проблемами пищеварения. Сочетание блюд, например, макарон с котлетой и компота, также не оказывает негативного воздействия на организм, поскольку человек способен переваривать разнообразную пищу.

Употребление чая после еды может облегчить пищеварение, но это можно заменить любым другим напитком. Запивание еды не является обязательным, так как современный рацион предлагает широкий выбор продуктов питания, заключила Хафизова.