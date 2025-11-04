Почему мышцы болят после тренировки, и как с этим справляться — научное объяснение

© Naukatv.ru

Как облегчить болезненность

Физиотерапевты рекомендуют несколько стратегий, которые помогут смягчить посттренировочную боль:

Легкая разминка или кардионагрузка стимулируют циркуляцию крови и ускоряют восстановление. Массаж уменьшает ощущение жесткости, улучшает подвижность мышц и снижает воспаление. Холодные ванны или контрастные процедуры помогают снизить воспаление, хотя их эффект умеренный. Растяжка после тренировки облегчает дискомфорт, повышает гибкость и снижает ощущение скованности.

Важно прислушиваться к сигналам тела. Нельзя игнорировать сильную боль или дискомфорт, который может указывать на травму. Следует обратиться к врачу, если:

боль сохраняется более семи дней, появляются синяки в болезненной области, ощущается резкая, острая боль. Практические советы для тренировок с DOMS Избегайте сложных упражнений на баланс и прыжки во время сильной болезненности. Поддерживайте активность умеренной интенсивности, чтобы стимулировать восстановление. Используйте различные методы восстановления: массаж, легкая аэробная нагрузка, компрессия или тепло. Не используйте боль как единственный индикатор эффективности тренировок.

DOMS — естественный процесс адаптации мышц. Он помогает укреплять волокна, повышать силу и выносливость, а также подготавливает мышцы к более интенсивным нагрузкам в будущем. Главное — регулировать нагрузку, следить за безопасностью и давать организму достаточно ресурсов для восстановления.

