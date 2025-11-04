Названа самая полезная в мире диета

Она официально признана таковой. Как сообщила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова, средиземноморская диета, основанная на потреблении рыбы, морепродуктов, овощей и оливкового масла, является самой полезной в мире.

По словам эксперта, этот тип питания напрямую связан с долголетием.

«Люди, питающиеся по средиземноморскому стилю, чаще всего являются долгожителями», — пояснила Мизинова, отметив, что регулярное употребление даров моря существенно продлевает жизнь.

Однако диетолог обратила внимание на важную особенность: знаменитая диета подходит не всем жителям России. Она объяснила это традициями питания, генетическими особенностями и концепцией сезонности.