Названа самая полезная в мире диета

Врач назвала самую полезную в мире диету
Она официально признана таковой. Как сообщила в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова, средиземноморская диета, основанная на потреблении рыбы, морепродуктов, овощей и оливкового масла, является самой полезной в мире.
По словам эксперта, этот тип питания напрямую связан с долголетием.
«Люди, питающиеся по средиземноморскому стилю, чаще всего являются долгожителями», — пояснила Мизинова, отметив, что регулярное употребление даров моря существенно продлевает жизнь.
Однако диетолог обратила внимание на важную особенность: знаменитая диета подходит не всем жителям России. Она объяснила это традициями питания, генетическими особенностями и концепцией сезонности.
«Например, жители Поволжья настроены на совершенно другой тип питания, нежели средиземноморская диета, и на переваривание других продуктов», — резюмировала специалист.