Чай, кофе или вода: какой напиток выбрать утром для энергии и здоровья

Утренние часы очень важны, поскольку в это время тело перестраивается после сна. За ночь оно теряет влагу, а обменные процессы замедляются. Выбор первого напитка задает тон всему дню, влияя на количество энергии, концентрацию и пищеварение.

Кофе не зря считается чемпионом по скорости пробуждения. Кофеин блокирует сигналы усталости в мозге, обостряя внимание. Напиток также ускоряет метаболизм и содержит антиоксиданты, полезные для печени. Но у него есть и обратная сторона. Кофе может обезвоживать организм и на пустой желудок провоцирует резкий выброс гормона стресса — кортизола.

Чай​‍​‌‍​‍‌ (особенно зеленый) дает более мягкий и длительный заряд бодрости. В нем содержится L-теанин, который смягчает эффект кофеина и позволяет сосредоточиться без чувства тревожности и нервозности. Катехины ускоряют обмен веществ и укрепляют сосуды. Но чай препятствует усвоению железа из пищи, а также способен окрашивать зубную ​‍​‌‍​‍‌эмаль, пояснил доктор Вялов в своем блоге.

После ночи организм крайне обезвожен, и стакан теплой воды разжижает кровь, мягко запускает кишечник, а также ускоряет обмен веществ. Исследования подтверждают, что пол-литра воды натощак увеличивают скорость метаболизма почти на треть. Этот эффект можно усилить, добавив в стакан ломтик лимона или щепотку перца.

Так, какой напиток выбрать? Если нужен мощный и быстрый заряд энергии — ваш выбор кофе, но идеально выпить его после завтрака. Для ровной бодрости без скачков подойдет зеленый чай. Если хотите мягко пробудить организм и восстановить баланс жидкости, начните день с теплой воды.

Лучше всего комбинировать. Сразу после пробуждения выпейте стакан воды, а через 20-30 минут — чай или кофе. Кстати, утром лучше не пить апельсиновый сок и ледяную воду.