Стоматолог рассказал о методах отбеливания зубов без вреда

Современная стоматология предлагает эффективные методы осветления эмали, однако выбор подходящего способа зависит от состояния зубов и противопоказаний, рассказал врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

По словам врача, различают кабинетное, домашнее и профессиональное отбеливание. В первом случае используется специальный гель и лампа под контролем врача после осмотра, учитывая противопоказания. Домашнее отбеливание предполагает индивидуальные каппы с низкой концентрацией перекиси и обеспечивает более плавный эффект без стресса для зубов.

Часто комбинация профессиональной чистки и домашнего отбеливания, по словам Давидяна, дает наиболее естественный результат. Иногда бывает достаточно только чистки – удаляются налет, камень, пигменты, и натуральный цвет зубов становится ярче на один-два тона без применения отбеливающих составов, рассказал он в эфире радио Sputnik.

Стоматолог подчеркнул, что существуют ситуации, когда отбеливание противопоказано: кариес, трещины на эмали, болезни десен, истонченная или чувствительная эмаль, период беременности или лактации. В подобных случаях Давидян советует отдавать приоритет здоровью зубов.

Чтобы эффект процедуры сохранялся дольше, он рекомендует дважды в год делать профессиональную гигиену полости рта, использовать щетку, выбранную с помощью специалиста, мягкие пасты с низким индексом абразивности (RDA до 70), а после употребления красящих продуктов полоскать рот водой.

Давидян подчеркивает:

«Самый красивый цвет – естественный, гармоничный, тот, что подходит именно вам».

Категорически не рекомендуется использовать народные способы отбеливания, такие как сода и лимон, отметил специалист. Сода механически повреждает эмаль, оставляя микротрещины, а кислота лимона вымывает минералы, что приводит к повышенной чувствительности, потемнению и разрушению эмали. После подобных попыток пациенты нередко обращаются к врачу уже с серьезными проблемами, резюмировал Давидян.

