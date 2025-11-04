Назван первый сигнал застоя сахара в крови

Высокий сахар в крови "кормит" злокачественные клетки и губительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Как подчеркнул врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, проблема даже не в том, что человек ест сладкое, отказывается от физических нагрузок, постоянно отодвигает сроки перемен в своей жизни.

© Российская Газета

По словам врача, хуже всего, когда "круг замкнулся" и у человека уже есть преддиабет (следом, как правило, в 70% случаев развивается диабет), а сахар "в крови не утилизируется". Такого рода застой буквально разрушает организм изнутри.

"Высокая глюкоза не только "кормит" онкологические клетки в шесть раз больше, чем здоровые, но и подавляет иммунитет, конкурируя с витамином C за рецепторы, задерживает жидкость в организме, бьет по печени, разрушает глаза, съедает магний и так далее", - перечислил Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

Врач указал на ранние признаки надвигающегося недуга, которые, если их игнорировать, могут запустить тот самый разрушительный процесс в организме. К первым "тревожным звоночкам" врач отнес периодическое покалывание и онемение в кистях рук. Иногда бывают и судороги в икроножных мышцах. Кроме того, нельзя пропускать повышенное артериальное давление, постоянную жажду или голод, красные высыпания на лице, частую слабость, сонливость, инфекции и плохо заживающие ранки.