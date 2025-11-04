Диетолог назвала три главные ягоды для поддержки иммунитета осенью

С наступлением осени, когда организм становится более уязвимым к простудам, особенно важно укреплять иммунитет с помощью натуральных витаминов.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с URA.RU назвала три осенние ягоды, которые станут мощной поддержкой для здоровья в холодный сезон.

Калина. Её характерная горчинка обусловлена веществом вибурнином, который обладает противовоспалительными свойствами. Ягода богата калием для здоровья сердца и витамином С, что делает её отличным помощником в борьбе с сезонными простудами и кашлем. Собирать калину лучше после первых заморозков — так её вкус становится мягче. Оптимальный способ употребления — перетереть с мёдом или сахаром и добавлять в чай. Облепиха. Оранжевая ягода — чемпион по содержанию витамина С, опережает по этому показателю цитрусовые. Она также содержит витамины E, К, A, В12 и минералы. Облепиха поддерживает не только иммунитет, но и здоровье кожи и волос. Особую ценность имеет облепиховое масло, обладающее ранозаживляющим эффектом. Употреблять ягоду можно в виде соков, морсов, пюре с мёдом или добавляя в чай. Арония (черноплодная рябина). Её терпкий вкус — признак высокого содержания антоцианов, мощных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и укрепляют сосуды. Арония полезна для нормализации повышенного давления и улучшения тонуса сосудов. Её можно добавлять в чай, смузи или компоты, сочетая со сладкими фруктами.

Эксперт подчёркивает, что для сохранения максимальной пользы ягоды лучше не подвергать тепловой обработке, а замораживать.