Нутрициолог рассказала, кому нужно ограничить употребление хурмы

Сезон хурмы в разгаре, но, наслаждаясь этим сладким осенним фруктом, важно знать меру. Фитнес-тренер и нутрициолог Виктория Малеева в беседе с aif.ru рассказала, кому и в каких количествах можно есть хурму без риска для здоровья.

По словам эксперта, для здорового человека, не имеющего проблем с весом, оптимальной суточной нормой является одна средняя хурма весом 150–200 г. Однако при некоторых заболеваниях эту сладость необходимо строго ограничивать.

Нутрициолог назвала главные группы риска.

Люди с диабетом второго типа. Из-за высокого содержания сахаров и гликемического индекса, достигающего 70, хурма может вызывать резкий скачок глюкозы в крови. Рекомендуется употреблять не более 50-70 г (половинки фрукта) за один приём и только в сочетании с белком или полезными жирами. Люди с заболеваниями ЖКТ. При гастрите, язве или склонности к запорам дубильные вещества в хурме могут усугубить состояние. Особенно опасна незрелая хурма, способная образовывать в желудке плотные комки — фитобезоары. Люди с ожирением. Из-за высокой калорийности и содержания сахара хурму следует серьёзно ограничивать и есть только в первой половине дня.

Нутрициолог отмечает, что хурма может быть частью диеты благодаря клетчатке, которая хорошо насыщает. Главное правило — не есть её на голодный желудок и комбинировать с белками (творог, йогурт) или жирами (орехи), чтобы замедлить усвоение сахаров.