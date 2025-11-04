Как облепиха стала модным суперфудом на Западе

Ярко-оранжевые ягоды, размером едва превосходящие чернику, веками использовались в традиционной медицине, но лишь сейчас западный мир по-настоящему открывает для себя их удивительный потенциал. Так New York Post (статью перевели ИноСМИ) пишет об облепихе, которую за ее многочисленные целебные свойства на Западе теперь называют «сибирским чудом». Этот морозостойкий кустарник, чье научное название Hippophae rhamnoides, произрастает в предгорьях, вдоль берегов рек и озер, а его плоды представляют собой настоящую сокровищницу питательных веществ, способных противостоять таким серьезным заболеваниям, как рак, диабет и болезни сердца.

Полезные свойства облепихи, как пишет американское издание, кроются в ее уникальном биохимическом составе. И мякоть ягод, и масло, получаемое из их семян, содержат невероятно богатый набор витаминов и микроэлементов. Национальная медицинская библиотека США еще в 2021 году отмечала многообещающий потенциал этого продукта. В нем в высокой концентрации представлены жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, калий, железо и полифенолы. Эти растительные соединения являются мощными натуральными антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом — одним из главных виновников старения организма. Кроме того, облепиха исключительно богата витаминами, среди которых особенно выделяются витамины A, C и E, создающие синергетический эффект для поддержания здоровья.

Одним из самых заметных эффектов от употребления облепихи является ее благотворное влияние на кожу. Лабораторные исследования на животных продемонстрировали, что экстракты этой ягоды способны улучшать эластичность тканей эпидермиса и стимулировать выработку коллагена. Высокое содержание витаминов С, Е и К помогает предотвратить появление мелких морщин и борется с признаками фотостарения. Будучи отличным источником линолевой и гамма-линоленовой кислот, облепиха эффективно уменьшает проявления таких кожных заболеваний, как акне и псориаз, а также способствует глубокому увлажнению кожи, что объясняет ее популярность в составе косметических средств, шампуней и питательных кремов.

Однако польза «сибирского чуда» выходит далеко за рамки косметологии. Наличие полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов оказывает мощное положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Доказано, что вещества, содержащиеся в облепихе, помогают нормализовать артериальное давление, тем самым снижая риски инфарктов и инсультов. Полифенолы, в свою очередь, способствуют регенерации тканей и оказывают общеукрепляющий эффект на весь организм. Но, пожалуй, самые обнадеживающие данные связаны с противоопухолевой активностью ягоды. Некоторые лабораторные исследования на животных показали, что экстракты облепихи могут подавлять рост злокачественных клеток при таких видах рака, как рак молочной железы, печени и шейки матки. Более того, ежедневное употребление облепихового масла помогает восстановить аппетит и уменьшить чувство тошноты у пациентов, проходящих химиотерапию, смягчая ее тяжелые побочные эффекты.

Поддерживая иммунную систему за счет уникальной комбинации антиоксидантов, витаминов и жирных кислот, облепиха становится отличным подспорьем в сезон простудных заболеваний. Наконец, эта ягода зарекомендовала себя как натуральное профилактическое средство в борьбе с диабетом. Небольшое, но показательное исследование выявило, что у людей, регулярно употреблявших облепиховое пюре, наблюдалось стабильное снижение уровня сахара в крови. Таким образом, крошечная облепиха, веками используемая в народной медицине, сегодня получает научное подтверждение своего статуса одного из самых мощных и многофункциональных суперфудов на планете, резюмирует американское издание.