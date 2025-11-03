При чем тут нос: врач назвал неожиданное последствие увлечения гаджетами

Повальная зависимость от гаджетов заставляет бить тревогу специалистов разных профилей: педагогов, психологов, неврологов, а теперь еще и лор-врачей. О вредном воздействии смартфонов и планшетов на органы дыхания не принято так часто говорить, как, скажем, о последствиях для мозга и нервной системы. Тем не менее о них важно знать, чтобы после не пришлось судорожно искать в аптеке спасительные капли и спреи.

Врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе в беседе с WomanHit раскрыла главные нюансы взаимосвязи заложенности носа и увлечения гаджетами.

Дыши носом!

«Прямых доказательств того, что планшет может вызвать насморк, пока нет, зато есть факторы, которые могут усилить ощущение заложенности носа. Дело в том, что когда ребенок или взрослый долго сидит в телефоне, голова его „уходит“ вперед, рот приоткрыт. Так как раз формируется ротовое дыхание. И при частом использовании гаджетов такая поза может привести к хронической заложенности носа», — предупреждает медик.

Это, конечно, не болезнь, но в конечном счете привычка пагубно отражается на качестве жизни, лишая нас нормального дыхания.

Рассадник пыли и инфекций

Опасность номер два заключается в том, что на поверхности гаджетов, если ее не обрабатывать хотя бы раз в сутки, скапливаются микрочастицы пыли, инфекций. Они в свою очередь попадают в носовые ходы или носоглотку, и также могут высушивать слизистые и провоцировать кашель.

Постельный фактор

«Если смартфон регулярно брать в постель перед сном, поздние мультики, соцсети мешают заснуть. Сон становится поверхностным, чаще открывается рот, дыхание осуществляется неправильно. Физиологически мы должны дышать только через нос, так как воздух, проходя через носовые ходы, увлажняется согревается. Если дышать ртом, то утром будет ощущение заложенности носа», — продолжает Людмила Джапаридзе.

Конечно же, винить смартфон в проблемах с дыханием смысла нет. Тут играет роль, скорее, отсутствие самоконтроля и привычка сидеть неподвижно.