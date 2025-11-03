Анестезиолог объяснил странное поведение людей после наркоза

После анестезии у пациентов не меняется личность, а происходит временная дезориентация. Об этом анестезиолог-реаниматолог Олег Лапин рассказал порталу «Доктор Питер».

Наркоз лишь приостанавливает работу центральной нервной системы, чтобы защитить человека от боли и стресса во время операции. Вопреки стереотипам, она не «ломает» и не «стирает» личность.

«Ваши воспоминания, вкусы и убеждения — всё это надежно хранится в сложнейшей архитектуре мозга. Наркоз не имеет к этому архиву никакого доступа. Поэтому через день, неделю или месяц после операции вы проснётесь утром и поймёте, что остались абсолютно тем же человеком, каким и были. Все таланты, чувство юмора и даже мелкие недостатки останутся при вас», — объяснил Олег Лапин.

После пробуждения состояние пациента схоже с похмельем. Человек подвержен эмоциям, говорит много лишнего или, наоборот, погружается в молчаливые размышления. Этот эффект длится недолго, всего несколько минут или часов, пока мозг не «перезагрузится» и не вернётся к обычной работе. Однако чаще всего люди просто долго спят и приходят в себя без каких-либо побочных эффектов.