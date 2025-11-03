Почему из-за стресса повышается уровень сахара в крови

Стресс затрагивает всё наше тело. Когда мы испытываем стресс, начинают работать все основные системы организма. В том числе это приводит к тому, что уровень глюкозы в крови повышается.

Вот как стресс влияет на уровень сахара в крови человека.

Может спровоцировать выброс определённых гормонов. Из-за стресса организм вырабатывает кортизол и адреналин. Эти гормоны могут вызывать повышение уровня сахара в крови и затруднять работу инсулина, который регулирует уровень глюкозы в крови. Об это сказала Вандана Шет, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по диабету и онкологии (CDCES).

Часто мешает сну. Плохой сон нарушает реакцию клеток организма на инсулин. Это может привести к повышению уровня сахара в крови.

Может вызвать эмоциональное переедание. Кортизол может усиливать голод и тягу к калорийной пище, которая воспринимается как комфортная. При таком регулярном переедании вы можете набрать вес, а это фактор риска развития преддиабета и диабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.