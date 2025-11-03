Диетологи назвали лучшую ночную закуску для здоровья мозга

Ночные перекусы помогают не только утолить голод, но и улучшить работу мозга во время сна. По мнению диетологов, лучший вариант в этом случае - сваренное вкрутую яйцо и миндаль.

Стабилизируют уровень сахара в крови. Яйцо вкрутую и миндаль содержат много белка и полезных жиров. Также в миндале есть клетчатка, замедляющая пищеварение и предотвращающая скачки уровня сахара в крови, которые могут нарушить сон.

Содержат холин - недооценённый питательный элемент. Один из лучших его источников - яйца. Холин нужен для выработки ацетилхолина, который отвечает за память, обучение и общую когнитивную функцию.

Могут похвастаться антиоксидантами. Они помогают защитить организм от свободных радикалов, накопление которых может вызвать окислительный стресс - процесс, повреждающий клетки мозга. По словам Уитни Стюарт, магистра наук, зарегистрированного диетолога, сертифицированного специалиста по питанию, в миндале много антиоксиданта витамина Е.

Помогают расслабиться. Миндаль содержит магний, успокаивающий нервную систему.

Поддерживают структуру мозга. Наш мозг примерно на 60% состоит из жира. Этот жир содержится также в яйцах и миндале. Он необходим для построения и поддержания мембран клеток мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.