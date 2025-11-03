Как навсегда избавиться от лишних килограммов

Избыточный вес — это не просто эстетическая проблема. Он влияет на самооценку, качество жизни и, что гораздо серьёзнее, на здоровье. Нередко за лишними килограммами скрываются нарастающие риски для сердца, суставов, обмена веществ и психики. Иногда ситуация доходит до крайностей: в Новосибирске мужчине с ожирением понадобилась помощь МЧС — пять дней он не мог выбраться из ванны, и у него начали образовываться пролежни. Эта история — тревожный сигнал: игнорирование лишнего веса может привести к критическим последствиям.

Что такое «нормальный» вес — и где проходит грань между здоровьем и болезнью?

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя вопросы похудения, подчеркивает: существует чёткий ориентир — индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по простой формуле: вес в килограммах делится на квадрат роста в метрах. Например, при росте 176 см и весе 62 кг ИМТ составляет 20 — это находится в пределах нормы.

По словам специалиста, золотая середина — ИМТ около 25. Показатели от 20 до 25 считаются нормой, от 25 до 29,9 — зона избыточного веса, а всё, что выше 30, — уже ожирение. Важно понимать: даже небольшое превышение нормы может стать началом скрытых метаболических нарушений. «Идеальный вес — это примерно 70 кг для среднестатистического взрослого человека. Всё, что больше, — уже избыточный вес», — поясняет Кондрахин.

Если у человека ещё нет ожирения, а просто образовался небольшой избыток массы тела, шансы на самостоятельное похудение очень высоки. Главное — не затягивать. В этом случае достаточно скорректировать питание и увеличить физическую активность.

Кондрахин рекомендует:

Высчитать суточную норму калорий и не превышать её;

Исключить быстрые углеводы (сахар, сладости, белый хлеб, газировку);

Уделить внимание здоровью кишечника — наладить микрофлору, пить достаточно воды, употреблять клетчатку;

Добавить движение в повседневную жизнь — даже прогулки по 30–40 минут в день дают эффект.

Специалист отмечает: не обязательно идти в дорогой фитнес-клуб. Полезны плавание, велосипед, садоводство или даже уборка дома — главное, чтобы тело работало регулярно.

Ожирение первой степени: когда недостаточно «просто есть меньше»

Когда ИМТ превышает 30, ситуация усложняется. Это уже не просто вопрос воли или дисциплины. У человека могут быть нарушены обменные процессы: нарушен липидный и углеводный обмен, снижена чувствительность к инсулину, нарушена толерантность к глюкозе.

В этом случае врач уже не ограничивается советами по питанию и спорту. Необходим комплексный подход:

Оценка пищевого поведения (эмоциональное переедание, ночные перекусы и т.п.);

Лабораторная диагностика (анализы гормонов, сахара, холестерина);

Иногда — медикаментозная поддержка.

Кондрахин подчеркивает: даже на этом этапе без изменения образа жизни не обойтись, но одной «силы воли» уже недостаточно. Требуется системная работа под наблюдением специалиста.

Вторая степень ожирения: когда организму нужна экстренная помощь

При ИМТ 35 и выше (вторая степень ожирения) ситуация становится критической.

«Пищевое поведение уже значения не имеет — человека нужно спасать», — говорит врач.

На этом этапе организм настолько адаптировался к избытку жира, что самостоятельное похудение почти невозможно.

Здесь обязательно назначаются препараты, которые помогают контролировать аппетит, улучшать чувствительность к инсулину или снижать всасывание жиров. Но! Это не отменяет необходимости физической активности и рационального питания. Медикаменты — лишь инструмент, а не волшебная таблетка.

Третья степень: без хирургии не обойтись

При ИМТ выше 40 (третья степень ожирения) речь идёт уже не о косметологии, а о спасении жизни. Желудок растянут, метаболизм нарушен, человек физически не в состоянии контролировать объёмы потребляемой пищи. В таких случаях эффективным решением становится бариатрическая хирургия — операции, уменьшающие объём желудка или изменяющие путь прохождения пищи.

Кондрахин поясняет:

«Организм сам уже не справляется. Без хирурга ничего сделать не получится».

Но и после операции пациенту предстоит длительная реабилитация, коррекция питания и образа жизни — иначе эффект будет временным.

Ожирение — это «лишний человек на плечах»

Врач использует яркую метафору:

«Ожирение — это дополнительный человек, которого ты на себе носишь».

При весе 100 кг человек фактически «носит» ещё одного человека весом 25–30 кг. Эта нагрузка ложится на сердце, суставы, позвоночник, сосуды. Со временем развиваются гипертония, диабет 2 типа, артрозы, апноэ сна, депрессия.

Именно поэтому так важно не ждать, пока вес выйдет из-под контроля. Чем раньше начать работать над собой, тем выше шансы избежать тяжёлых последствий.

Лишний вес — это не приговор, но и не безобидная особенность. Это сигнал организма о дисбалансе. И чем раньше вы на него отреагируете, тем проще будет вернуть себе здоровье, энергию и уверенность.

Не ждите, пока понадобятся спасатели или хирург. Начните с малого: пересмотрите рацион, добавьте движения, проконсультируйтесь с врачом. Ваше тело скажет вам спасибо — не только сегодня, но и через десять, двадцать лет.