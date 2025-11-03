Эксперт ответил, помогает ли пищевая сода при изжоге

Пищевую соду часто используют в качестве средства купирования приступа изжоги, однако это не эффективно, рассказал «Газете.Ru» кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

«Прием пищевой соды для купирования приступа изжоги малопродуктивен. Сода взаимодействует с кислотой в желудке, образуется углекислый газ, он заполняет желудок, растягивает его стенки, а это провоцирует новый выброс кислоты. Получается порочный круг вместо лечения», – объяснил врач.

По словам доктора, для обычного среднестатистического человека регулярный прием соды, особенно без предварительной консультации с врачом, может обернуться довольно неприятными последствиями, среди которых вздутие живота, другие нарушения пищеварения.