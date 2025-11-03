Эксперт рассказал о правде и главных мифах о педикулезе

Заур Хатшуков из Института медицинского образования Пироговского университета отметил, что осенью риск заражения высок из-за тесного контакта детей. Вши передаются «голова к голове» и через головные уборы при небрежном обращении.

© runews24.ru

Он рассказал в беседе с Мойкой78 о том, что является правдой, а что мифом в этой теме.

Мифы и реальность:

Вши не прыгают и не летают, они перемещаются только ползком. Вши не живут на вещах и мебели дольше 1-2 дней: достаточно обработать их при температуре не ниже 60 °C. Народные средства неэффективны и опасны, лучше использовать современные препараты с перметрином или диметиконом. Педикулёз не зависит от чистоты или социального статуса, он передается при контакте. Современные средства уничтожают вшей без бритья, важно регулярно обрабатывать волосы и вычёсывать их гребнем. Вши передаются только от человека к человеку, заразиться от животных невозможно.

Признаки педикулёза:

Сильный зуд головы, особенно за ушами и на затылке.

Покраснение и следы от расчёсов.

Гниды у корней волос.

Что делать при заражении:

Использовать аптечные средства строго по инструкции.

Вычёсывать паразитов мокрым гребнем.

Повторить обработку через 7-10 дней.

Продезинфицировать вещи.

Проверить семью.

Профилактика: