Эксперт рассказал о правде и главных мифах о педикулезе

Эксперт Хатшуков рассказал о главных мифах и правде о педикулёзе

Заур Хатшуков из Института медицинского образования Пироговского университета отметил, что осенью риск заражения высок из-за тесного контакта детей. Вши передаются «голова к голове» и через головные уборы при небрежном обращении.

Он рассказал в беседе с Мойкой78 о том, что является правдой, а что мифом в этой теме.

Мифы и реальность:

  1. Вши не прыгают и не летают, они перемещаются только ползком.
  2. Вши не живут на вещах и мебели дольше 1-2 дней: достаточно обработать их при температуре не ниже 60 °C.
  3. Народные средства неэффективны и опасны, лучше использовать современные препараты с перметрином или диметиконом.
  4. Педикулёз не зависит от чистоты или социального статуса, он передается при контакте.
  5. Современные средства уничтожают вшей без бритья, важно регулярно обрабатывать волосы и вычёсывать их гребнем.
  6. Вши передаются только от человека к человеку, заразиться от животных невозможно.

Признаки педикулёза:

  • Сильный зуд головы, особенно за ушами и на затылке.
  • Покраснение и следы от расчёсов.
  • Гниды у корней волос.

Что делать при заражении:

  • Использовать аптечные средства строго по инструкции.
  • Вычёсывать паразитов мокрым гребнем.
  • Повторить обработку через 7-10 дней.
  • Продезинфицировать вещи.
  • Проверить семью.

Профилактика:

  • Мыть волосы не реже двух раз в неделю.
  • Избегать чужих расчёсок и шапок.
  • Хранить личные вещи отдельно.
  • Осматривать голову раз в неделю.
  • Использовать профилактические спреи на основе эфирных масел.