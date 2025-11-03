Эксперт рассказал о правде и главных мифах о педикулезе

Эксперт Хатшуков рассказал о главных мифах и правде о педикулёзе
Заур Хатшуков из Института медицинского образования Пироговского университета отметил, что осенью риск заражения высок из-за тесного контакта детей. Вши передаются «голова к голове» и через головные уборы при небрежном обращении.
Он рассказал в беседе с Мойкой78 о том, что является правдой, а что мифом в этой теме.
Мифы и реальность:
- Вши не прыгают и не летают, они перемещаются только ползком.
- Вши не живут на вещах и мебели дольше 1-2 дней: достаточно обработать их при температуре не ниже 60 °C.
- Народные средства неэффективны и опасны, лучше использовать современные препараты с перметрином или диметиконом.
- Педикулёз не зависит от чистоты или социального статуса, он передается при контакте.
- Современные средства уничтожают вшей без бритья, важно регулярно обрабатывать волосы и вычёсывать их гребнем.
- Вши передаются только от человека к человеку, заразиться от животных невозможно.
Признаки педикулёза:
- Сильный зуд головы, особенно за ушами и на затылке.
- Покраснение и следы от расчёсов.
- Гниды у корней волос.
Что делать при заражении:
- Использовать аптечные средства строго по инструкции.
- Вычёсывать паразитов мокрым гребнем.
- Повторить обработку через 7-10 дней.
- Продезинфицировать вещи.
- Проверить семью.
Профилактика:
- Мыть волосы не реже двух раз в неделю.
- Избегать чужих расчёсок и шапок.
- Хранить личные вещи отдельно.
- Осматривать голову раз в неделю.
- Использовать профилактические спреи на основе эфирных масел.