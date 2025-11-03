Сколько нужно мандаринов, чтобы покрыть суточную потребность в витамине С

Они стали незаменимым зимним фруктом. Всего три мандарина в день способны полностью обеспечить организм человека витамином С. Об этом в беседе с aif.ru рассказала доктор биологических наук Вера Коденцова.

По словам эксперта, мандарины являются настоящими чемпионами по содержанию аскорбиновой кислоты. В 100 г фрукта содержится 38 мг витамина С, что составляет около 30% от суточной нормы. Таким образом, три плода среднего размера закрывают потребность в витамине, который поддерживает эффективную работу иммунной системы.

Однако польза мандаринов не ограничивается только этим нутриентом. В мандаринах также есть флавоноиды, обладающие антиоксидантным действием, отмечает профессор Коденцова. Эти вещества борются с окислительным стрессом, препятствуют развитию воспалений в сосудах, способствуют выведению холестерина и в целом благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Больше всего флавоноидов содержится в белой сеточке под кожурой и в самой кожуре.

Кроме того, мандарины содержат калий и магний, которые важны для поддержания здоровья сердца, а также клетчатку, полезную для пищеварения.

Несмотря на очевидную пользу, эксперт предупреждает о мерах предосторожности. Мандарины могут вызывать аллергию, а из-за содержания кислот их следует с осторожностью употреблять людям с язвенной болезнью и воспалениями ЖКТ.