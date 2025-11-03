Хирург назвал неожиданную опасность молока

Чрезмерное и регулярное употребление молока во взрослом возрасте может негативно сказаться на здоровье. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Специалист пояснил, что основная опасность возникает в двух случаях. Первый — это непереносимость молока, когда организм не усваивает продукт из-за нехватки ферментов. Это приводит к вздутию, болям и недополучению необходимых калорий, что особенно критично в младенчестве.

Второй риск связан именно с систематическим злоупотреблением. «При чрезмерном употреблении молока в осознанном возрасте возможно развитие ожирения и образование атеросклеротических бляшек. Но опять же это реально, если молоко пить вёдрами ежедневно длительное время», — предупредил хирург.