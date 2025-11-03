Как правильно питаться в холодное время года

В холодное время года организму требуется больше энергии и питательных веществ для поддержания здоровья. Питание сезонное: осенью и зимой оно заметно отличается от летнего.

Нутрициолог Галина Леонова поделилась с RuNews24.ru важными принципами питания осенью.

1. Разнообразие и баланс в питании

С учетом того, что мы проводим меньше времени на улице и снижаем физическую активность, увеличение калорийности рациона в зимний период не всегда является необходимым. Тем не менее, забота о здоровье требует внимания к сбалансированному питанию. Галина Леонова подчеркивает важность обеспечения организма всеми необходимыми нутриентами. В рацион должны входить:

Нежирные виды мяса и рыбы;

Молочные и кисломолочные продукты с низкой жирностью;

Яйца.

При этом следует избегать чрезмерного потребления насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе и копченостях.

2. Включение горячих блюд

В различных странах существует традиция включать горячие блюда и напитки в каждый основной прием пищи зимой. Это помогает согреться и поддерживать тепло тела. Нутрициолог рекомендует включать в рацион горячие супы, особенно овощные и вегетарианские, заправленные растительными маслами холодного отжима. Такие супы богаты клетчаткой и полезными веществами, не утяжеляя рацион.

3. Согревающие напитки

Галина Леонова также рекомендует согревающие напитки, такие как ароматные чаи с добавлением свежих или сушеных ягод, трав и пряностей (например, имбиря или кардамона).

«Важно избегать алкоголя и сахара, однако немного меда может стать отличной альтернативой. Водный баланс стоит поддерживать, не забывая о простой воде, как на прогулках, так и в домашних условиях».

4. Овощи и фрукты в рационе

Важно есть не менее 400 г различных овощей и фруктов ежедневно. Эксперт советует уделять внимание ярким плодам, так как осенью приходит время сбора урожая. Овощи и фрукты обеспечивают организм необходимыми витаминами и клетчаткой.

5. Медленные углеводы

В качестве источников медленных углеводов рекомендуется выбирать хлеб, цельнозерновые хлопья, крупы и макароны. Эти продукты обеспечивают длительное насыщение и необходимую энергию. Обратите внимание на то, чтобы в рационе было как можно меньше рафинированной муки и сладостей.

Осень — это прекрасное время для здорового и разнообразного питания. Следуя рекомендациям Галины Леоновой и учитывая потребности своего организма в холодное время года, вы сможете легко поддерживать здоровье и хорошо себя чувствовать. Не забывайте придерживаться регулярного режима питания с основными приемами пищи и небольшими перекусами, чтобы обеспечить своему организму все необходимые вещества. Здоровое питание осенью — это не только вопрос здоровья, но и удовольствие от вкусной и разнообразной пищи.