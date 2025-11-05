Пять чашек добавят годы жизни: что надо пить каждое утро

Данные почти 180 тысяч человек показали, как употребление кофе, чая и воды связаны с продолжительностью жизни. Исследователи заявили, что вычислили идеальную пропорцию, которая способна свести к минимуму риски преждевременного ухода из жизни.

"Продлить жизнь может чередование кофе и чая в пропорции 2:3 в сочетании с водой", - уточнила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова, прокомментировавшая результаты новой работы.

Сообщается, что исследователи изучили истории тысяч людей из базы UK Biobank. Они пришли к выводу, что, действительно, имеет значение не только сумма выпитого, но и соотношение. Вода, чай, кофе - это те напитки, которые рекомендуется пить с самого утра. Так, чтобы в течение дня человек выпивал две чашки кофе и три чашки чая.

"Такой баланс связан с меньшим риском смерти от всех причин - на 28-45%", - пишет Зухра Павлова, подчеркивая, что при этом самой полезной жидкостью остается простая чистая вода, и это неизменно.

"Умеренное потребление чистой воды положительно связано с долголетием - независимо от количества кофе и чая", - добавила она.

Также выяснилось, что "эффект увеличения продолжительности жизни слабеет или вовсе исчезает", если человек пьет только кофе или только чай.