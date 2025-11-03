Диетолог рассказала, что нужно добавить к каждому приему пищи

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рекомендовала добавить овощную тарелку к каждому приёму пищи.

В беседе с Life.ru эксперт отметила, что такой подход позволит избежать переедания.

По словам специалиста, для перекусов следует использовать орехи, гранат, кукурузу, яблоки.

«Для того чтобы не переедать, следует начинать приём пищи с мяса, рыбы или бобовых», — добавила Лебедева.

