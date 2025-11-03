Врач рассказал о связи между хроническим стрессом и опасными болезнями

Постоянный стресс не проходит для организма бесследно. Он вызывает постоянный выброс гормона кортизола, что приводит к повышению давления, ослаблению сосудов и негативным изменениям в пищеварительной системе. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест».

© runews24.ru

Она пояснила, что длительный стресс часто становится причиной серьезных заболеваний. Высокий уровень кортизола, который выделяется надпочечниками во время стресса, способствует устойчивому повышению артериального давления. В итоге это может привести к развитию гипертонии и увеличить риск инфарктов и инсультов.

Также страдает пищеварительная система: могут развиваться гастриты и язвы, а хроническое воспаление, вызванное стрессом, ускоряет развитие таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит, передает РИАМО.

Демьяновская добавила, что постоянный высокий уровень кортизола запускает цепочку метаболических нарушений, включая развитие диабета второго типа.