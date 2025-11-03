Врач рассказал о связи между хроническим стрессом и опасными болезнями

Длительный стресс — причина гипертонии, язв и диабета, предупреждает врач
Постоянный стресс не проходит для организма бесследно. Он вызывает постоянный выброс гормона кортизола, что приводит к повышению давления, ослаблению сосудов и негативным изменениям в пищеварительной системе. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская из лаборатории «Гемотест».
Она пояснила, что длительный стресс часто становится причиной серьезных заболеваний. Высокий уровень кортизола, который выделяется надпочечниками во время стресса, способствует устойчивому повышению артериального давления. В итоге это может привести к развитию гипертонии и увеличить риск инфарктов и инсультов.
Также страдает пищеварительная система: могут развиваться гастриты и язвы, а хроническое воспаление, вызванное стрессом, ускоряет развитие таких аутоиммунных заболеваний, как ревматоидный артрит, передает РИАМО.
Демьяновская добавила, что постоянный высокий уровень кортизола запускает цепочку метаболических нарушений, включая развитие диабета второго типа.