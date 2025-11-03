Какой продукт поможет при запорах

Мощные обезболивающие препараты могут иметь нежелательные побочные эффекты. Один из них - это запоры и расстройства кишечника. Помочь в этом случае могут чернослив и сливовый сок.

В черносливе и соке слив есть растворимая и нерастворимая клетчатка. Эти вещества помогают пищеварительному тракту лучше продвигать его содержимое. Также в этом фрукте и соке содержится природный сорбит, который плохо всасывается в кишечнике и способствует втягиванию воды. Это размягчает стул и облегчает прохождение пищи.

Как показали исследования, употребление пяти черносливов до двух раз в день помогает облегчить запоры.

Тем, кому нужно лишь эпизодическое облегчение запоров, некоторые эксперты рекомендуют средства, содержащие сенну – растительный продукт.

Если говорить о профилактике запоров, то здоровым людям рекомендуется включать в рацион около 25 г клетчатки ежедневно и пить много воды.

