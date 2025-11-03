Ложиться спать с мокрыми волосами может представлять потенциальную опасность для здоровья. Длительное воздействие влаги на кожу головы может способствовать её переохлаждению, что, в свою очередь, может привести к спазму сосудов. Об этом сообщила Мария Золотарёва, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Российского технологического университета МИРЭА.

Она добавила, что особенно уязвимы к этому состоянию лица, страдающие мигренями или неврологическими заболеваниями. Влажная среда способствует размножению грибков Malassezia, которые в условиях ослабленного иммунитета могут вызывать себорейный дерматит.

Золоторёва отметила в беседе с life.ru, что мокрые волосы характеризуются повышенной ломкостью. Трение о текстильные изделия, в частности о хлопковые наволочки, может приводить к механическим повреждениям волос, включая образование секущихся кончиков и потерю блеска.

Испарение влаги с поверхности кожи головы может нарушать процессы терморегуляции организма, естественные циркадные ритмы и ухудшать качество сна.

Для минимизации рисков рекомендуется завершать водные процедуры не менее чем за два часа до отхода ко сну. В случае необходимости рекомендуется использовать фен для сушки волос. Также целесообразно применять подушки с функцией влагоотведения или наволочки из натуральных материалов, таких как шёлк, которые снижают трение и способствуют более быстрому высыханию волос, заключила доцент.